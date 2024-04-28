مؤتمر الصناعات الإبداعية: التعاون بين القطاعين العام والخاص واستخدام التكنولوجيا ضرورة

سلط المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية الضوء على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية باستخدام التكنولوجيا.

وأكد المؤتمر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تطوير هذه الصناعة المهمة.

تم خلال المؤتمر الذى ينظمه مركز ابو ظبى للغة العربية مناقشة أهمية استخدام التكنولوجيا في دعم الاقتصاد وتطوير الصناعات الإبداعية.

كما تم استعراض كيفية استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات الثقافية والإبداعية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تم تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية مبتكرة، مما يعزز الربط بين الأدب والتطويع السينمائي.

كما تم مناقشة تأثير التكنولوجيا على تطور أذواق المستهلكين وكيفية استخدامها لتلبية احتياجاتهم في عصر إنشاء المحتوى عبر المنصات المتعددة.