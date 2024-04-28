خبير تربوي يحذر: 15 علامة تكشف عن إدمان ابنك للإنترنت

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن علامات الخطر التي تكشف عن إدمان الأبناء للإنترنت ودور الأسرة في التغلب عليها.

حيث قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس عبر جروب جوار مجتمعي تربوي : توجد بعض العلامات التى تدل على إدمان ابنك للإنترنت ولا بد من انتباهك لها حتى لا يقع في مشاكل نفسية وقانونية وصحية ، حيث تتضمن هذه العلامات ما يلي :

تفضيل الطالب سواء كان طفلا أو مراهقا قضاء وقته في الانشغال بالإنترنت عن التواصل مع أفراد أسرته أو زملائه بشكل مباشر أو وجها لوجه.

شكوي المحيطين بالطالب من طول الوقت الذي يقضيه على الانترنت.

انخفاض مستوى الطالب في المدرسة أو الجامعة بشكل ملحوظ في ضوء انشغاله بالإنترنت مقارنة بمستواه قبل الانشغال

اندفاع الطالب وتحفزه عندما يسأله أى شخص فى الأسرة عما يفعله أثناء استخدام الانترنت وشعوره بالضيق والغضب من هذا السؤال

على الرغم من محاولة الطالب تقليل الوقت الذي يقضيه على الانترنت الا ان تلك المحاولات غالبا ما تفشل وتزداد ساعات استخدامه الانترنت بعدها

محاولة الطالب دائما إخفاء المدة التى يقضيها على الانترنت عندما يسأله احد عنها

تفكير الطالب المستمر في حالة عدم ابعاد الهاتف عنه في كيفية الحصول عليه مرة أخرى

تفضيل الطالب قضاء مزيد من الوقت على الانترنت عن الخروج مع زملائه أو أفراد اسرته

قضاء الطالب أوقاتا على الانترنت اطول مما قد حددها لنفسه



ميل الطالب إلى تأجيل أى مهام مطلوبة منه سواء في المذاكرة أو في المنزل إلى أوقات لاحقة



ميل الطالب إلى تكوين علاقات جديدة مع أصدقاء جدد على الانترنت رغم انه لا يعرفهم بشكل شخصي ويتحدث معهم أوقات طويلة

شعور الطالب بأن الحياة من غير الانترنت مملة ويتولد لديه الاحساس بالاكتئاب

شعور الطالب بالغضب اذا قام شخص ما بقطع تواصله مع الانترنت

فقدان الطالب ساعات نومه ليلا لانشغاله بالإنترنت

لجوء الطالب إلى الكذب لإخفاء ما يقوم به على الانترنت أو وقت استخدامه له

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس : يترتب على ظهور تلك العلامات الدالة على ادمان الانترنت والتكنولوجيا الحديثة العديد من الأضرار تشمل تشتت انتباه وتركيز الطالب ، وافتقاده القدرة على التحكم في انفعالاته، والإحساس بالوحدة والاكتئاب، واحتمالية تورطه في سلوكيات خاطئة في ضوء تواصله مع بعض الأصدقاء الذين يفتقدون القيم والاخلاق مثل المقامرة، والنصب.

أما عن دور الأسرة في حماية الطالب من ادمان الانترنت والاستخدام السيء له ، فقد قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إن هذا الدور يتمثل في :