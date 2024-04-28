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أخبار البلد

رائدة مجال تنمية الموروث الشعبي تشيد بجهود "قومي المرأة" في مشروع تسجيل أول علامة تجارية "تلي شندويل"

الدكتورة نوال المسيري
الدكتورة نوال المسيري الرائدة في مجال تنمية الموروث الشعبي

أشادت الدكتورة نوال المسيري الرائدة في مجال تنمية الموروث الشعبي، وأستاذ الانثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره، بجهود المجلس القومي للمرأة في مشروع تسجيل أول علامة تجارية "تلي شندويل"، مؤكدة أن صعيد مصر تكمن فيه الحلول البسيطة والمستدامة للعبور إلى التنمية المستدامة.


جاء ذلك في خطابها الذي أرسلته للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمناسبة تسجيل المجلس أول حرفة مصرية تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر "تلي شندويل "بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 


وقالت في خطابها" أدخل السرور على نفسى اليوم إذ قد زارني مجموعة من صديقاتي من فنانات التلي من جزيرة شندويل في صعيد مصر تمتد علاقتي بهن لأكثر من عشرين عاما، وقد أسعدني أني رأيت الابتسامة على وجوههن وهذا بفضل جهود وحكمة المجلس القومي للمرأة وقيادته فى هذا التوقت". 


وتابعت" إن حوالى ألفين سيدة تقوم الآن بالعمل فى الصعيد فى مجال التلي وقد أسهمن فى تطوير الكثير من الأسر والحصول على عائد مستدام، غير مستوى الدخل في أسرهم، ومنحهم مكانة اجتماعية واقتصادية محورية والنتيجة كانت ارتفاع مستوى الدخل ومحاربة الفقر في القرية بشكل فيه استدامة". 


وأكدت في خطابها أن هذا المشروع ونجاحه قد انتشر محليا و خارجيا وصار قدوة لكثير من القرى الأخرى، وأكد أن سيدات مصر يتمتعن بدور محوري في التنمية.


ووجهت الشكر للمجلس القومي للمرأة لتبنيه دعم واستكمال هذه المسيرة التنموية الممتدة عبر عقدين، مضيفة" نادرا ما يكمل أحد مشوار التنمية فهو طويل ولابد أن يمتد من جيل إلى جيل لنجني ثماره". 


والدكتورة نوال المسيرى هي رائدة فى مجال تنمية الموروث الشعبى وأستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره ، ولها العديد من الأبحاث في مجال الموروثات الثقافية وإحياء التراث، وعملت على إحياء التراث النوبي ولها فيه عده مؤلفات، كما شاركت مع المجلس القومي للمرأة عام 2004 في توثيق وإحياء فن التلي في صعيد مصر، حيث قامت بتدريب 150 سيدة وفتاة على هذه الحرفة منهن من أصبحن الآن صاحبات مشروعات قائمة على هذه الحرفة.
 

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