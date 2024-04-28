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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصوامع والشون في المحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين

الصوامع
الصوامع

تواصل الصوامع والشون بالمحافظات، استقبال القمح، وتتابع وزارة التموين يوميا سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم.


في كفر الشيخ، أعلن وكيل مديرية التموين والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط أنه تم توريد أكثر من 57 ألف طن قمح بالمحافظة حيث بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى اليوم 57 ألفا، و179 طنا، و 332 كجم .


وأشار وكيل المديرية، في بيان اليوم، إلى أن استلام القمح خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ و شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة .


وأكد أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ .


وفي القليوبية، أعلن المحافظ عبد الحميد الهجان، أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن يبلغ 25 ألفا و565 طنا و100 كجم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح ولا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.


وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعات يومية مستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف.


وشدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على الصالح العام.


وفي الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمي بأنه تم توريد 36 ألفا و848 طن قمح حتى الآن وتبلغ المساحة المنزرعة 125 ألفا و526 فدانا. 


وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد التام لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول، كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام.

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