نوال المسيري تشيد بتسجيل «القومي للمرأة» أول علامة تجارية «تلى شندويل» بالصعيد

أصبح للسيدات مكانة اجتماعية واقتصادية محورية

أرسلت الدكتورة نوال المسيري الرائدة فى مجال تنميه الموروث الشعبى، واستاذ الانثروبولوجيا بالجامعة الامريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره، خطابا مفتوحا إلى الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة .

وجاء في نص الخطاب: عزيزتى الدكتورة مايا لقد أدخل السرور على نفسى اليوم إذ قد زارنى مجموعة من صديقاتى من فنانات التلى من جزيرة شندويل فى صعيد مصر تمتد علاقتى بهم لآكثر من عشرين عاما، وقد أسعدنى انى رأيت الإبتسامة على الوجوه ولم أكن أراها منذ مدة طويلة وهذا بفضل مجهودات وحكمة المجلس القومى للمرأة وقيادته فى هذا التوقت.

وتابعت في خطابها: ما شاهدته فى قرية شندويل على مدار أكثر من عشرين عاماً مضت من إنجازات مستمرة فى محاربة الفقر على مستوى القرية بأكملها إذ إن حوالى 2000 سيدة تقوم الآن بالعمل فى الصعيد فى مجال التلى وقد ساهموا فى تطوير الكثير من الأسر والحصول على عائد مستدام غير مستوى الدخل فى أسرهم وإعطائهم مكانة اجتماعية واقتصادية محورية والنتيجة كانت ارتفاع مستوى الدخل ومحاربة الفقر فى القرية بشكل فيه استدامة.

وأكدت في خطابها قائلة: إن هذا المشروع ونجاحه قد انتشر محليا وخارجيا وصار قدوة لكثير من القرى الأخرى.

وتابعت : إن كل محافظة فى مصر بها حرفة تشتهر بها فى مجالات مختلفة ولدى المجلس القومى للمرأة استعداد للمساندة وقد ساهم فى مشروع العلامة التجارية الجماعية وأكد هذا المشروع أن سيدات مصر لهن دور محورى فى التنمية كما أكد أن صعيد مصر بقدر ما فيه من مشاكل حياتية طاحنة إلا ان فيه تكمن حلول بسيطة ومستدامة للعبور إلى التنمية المستدامة.

واختتمت : أشكر المجلس القومى للمرأة لتبنيه دعم واستكمال هذه المسيرة التنموية الممتدة عبر عقدين نادرا ما يكمل أحد مشوار التنمية فهو طويل ولابد أن يمتد من جيل إلى جيل لنجنى ثماره.. أتمنى لكى مزيد من التوفيق .

يذكر أن الدكتورة نوال المسيرى هي رائدة فى مجال تنمية الموروث الشعبى وأستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية - رئيسة مؤسسة نديم لتوثيق التراث ونشره ، ولها العديد من الابحاث في مجال الموروثات الثقافية واحياء التراث ، وعملت على ترميم بيت السحيمي، كما عملت على إحياء التراث النوبي ولها فيه عده مؤلفات، كما شاركت مع المجلس القومي للمرأة عام 2004 في توثيق واحياء فن التلي في صعيد مصر، حيث قامت بتدريب 150 سيدة وفتاة على هذه الحرفة منهن من أصبحت الآن صاحبات مشروعات قائمة على هذه الحرفة .