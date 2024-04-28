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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تعلن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية

صدى البلد

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك طبقاً لما انتهت إليه اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات المُشكلة بموجب قرار الهيئة.


وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم موافاة المؤسسات الصحفية القومية صباح اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ بالكشوف النهائية للمرشحين لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسات وفروعها. 

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي، وموعد إجراء الانتخابات وذلك طبقاً للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات.

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