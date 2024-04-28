الصحة: لدينا 250 ألف مصاب بسرطان.. و58 مركزا للكشف المبكر

قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية ، إن هناك ما يقرب من ٢٥٠ ألف مريض في مصر مصاب بسرطان الكبد الأمر الذي جعل الدولة تتجه إلى برنامج جديد يكافح ويحد من وفيات ومضاعفات هذا النوع من السرطانات.



وأضاف حساني أن هناك ٥٨ مركزا للكشف المبكر عن سرطان وتليف الكبد يقوم بإجراء الكشف الطبي على الفئات المستهدفة أو المصابة كل ٤ شهور مجانا علي نفقة الدولة .

وتابع قائلا , هناك ٩٣ مركز فحص مرتبطين بلجان متعددة التخصصات لاختيار الوسيلة المثلي للعلاج فيما يخص الحالات المصابة بسرطان الكبد.