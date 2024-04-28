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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معا لبر الأمان .. تفاصيل أول مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد

صدى البلد

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية مبادرة معا لبر الأمان ، وذلك للكشف المبكر وتقليل مضاعفات الإصابة بسرطان الكبد والنوعية بأهمية الكشف المبكر لهذا النوع من السرطانات . 

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، أن هناك ما يقرب من  ١١٨ ألف حالة مصابة بتليف الكبد وفقا للمسح الطبي ١٠٠ مليون صحة ، تم اكتشاف من تلك الحالات ما يقرب من ٥ الاف حالة بها بؤر سرطانية في الكبد، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر يوفر الكثير على المريض والدولة .

تفاصيل المبادرة 

 

  • الكشف الطبي والعلاج  بالمجان
  • ٥٨ مركز للكشف والعلاج مجانا
  • الكشف كل ٤ شهور
  • ٩٣ مركز فحوصات والاشاعات .
  • المبادرة تستهدف كافة  المواطنين  المشمولين بمظلة التأمين الصحي والغير مشمولين.

 

 

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