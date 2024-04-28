معا لبر الأمان .. تفاصيل أول مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية مبادرة معا لبر الأمان ، وذلك للكشف المبكر وتقليل مضاعفات الإصابة بسرطان الكبد والنوعية بأهمية الكشف المبكر لهذا النوع من السرطانات .

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، أن هناك ما يقرب من ١١٨ ألف حالة مصابة بتليف الكبد وفقا للمسح الطبي ١٠٠ مليون صحة ، تم اكتشاف من تلك الحالات ما يقرب من ٥ الاف حالة بها بؤر سرطانية في الكبد، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر يوفر الكثير على المريض والدولة .

تفاصيل المبادرة