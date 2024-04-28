العلاج مجانًا.. الصحة: دمج 130 ألف مريض بتليف الكبد في برنامج علاجي

ضمن مبادرة «معًا لبر الأمان»

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدولة المصرية استطاعت بفضل جهود القيادة السياسية وتكاتف كافة الجهات والمؤسسات بالتحول من الدولة الأولي في عدد إصابات فيروس سي إلى دولة خالية تمام واستلام شهادة الخلو من فيروس سي.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة معًا لبر الأمان، للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، من خلال حصر الحالات المصابة بتليف الكبد والتي تكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وفي هذا الصدد تم اكتشاف 130 ألف حالة يتم علاجها مجانًا من خلال خط علاجي مجاني ، موضحة أن هناك ما يقرب من 130 ألف حالة مصابة بتليف الكبد غير مكتشفة حتى الآن وهو الأمر الذي تسعي الوزارة الي إنجازه في الوقت الحالي من خلال مبادرة «معًا لبر الأمان» بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية العالمية الرائدة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الدولة المصرية لا تبخل علي أبنائها في توفير العلاجات المناسبة والفاعلة أياً كانت أسعارها وهذا اتضح خلال جائحة كورونا وغيرها من الأمراض التي تدعمها الدولة علاجيًا بشكل كامل .