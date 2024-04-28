تموين الدقهلية: حملات تفتيشية على المخابز والأسواق لتشديد الرقابة عليها

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عدة حملات تفتيشية على المخابز والأسواق تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز.



وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريح صحفي، إن الحملات التي تم تنفيذها تأتي لإحكام الرقابة على المعروض من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري وللوصول إلى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بمراكز ميت غمر، دكرنس، تمى الأمديد ، المنصورة ، المطرية وتم ضبط 80 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.



ففي مجال المخابز، تم المرورعلى 150 مخبزا، وتم تحرير 55 محضرا في الرقابة على المخابز، كما تم تحرير 25 محضرا في الرقابة على الأسواق تنوعت ما بين غش تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص وزن وبيع أزيد من السعر الرسمي، ويجري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والصحة والتموين والطب البيطري ومديرية الأمن لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بكافة منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية بنطاق المحافظة وحماية المستهلك من الاستغلال.

