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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«الغردقة لسينما الشباب» يعلن موعد إقامة دورته الثانية

صدى البلد

حددت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 موعدا لإقامة الدورة الثانية للمهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ونقابة المهن السينمائية.

كما تقرر فتح باب الاشتراك في مسابقات المهرجان (الأفلام الطويلة والقصيرة ومشروعات الطلبة والجائزة الخضراء التي تمنح للفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ على البيئة) في الفترة من 1 مايو وحتى 15 يوليو 2024، وفق بيان صادر عن المهرجان اليوم، الأحد.


في سياق متصل، وقع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، بروتوكول تعاون بين المهرجان والمعهد يتضمن مشاركة المعهد في مسابقة أفلام الطلبة وتنظيم ورش خاصة لصناعة الفيلم، يحاضر فيها مجموعة من أساتذة المعهد ونجوم وصناع السينما المصرية، وتخصيص برنامج سنوي يعرض من خلاله مشاريع تخرج كبار المخرجين من خريجي المعهد الذين أسهموا في تطور صناعة السينما على مدار تاريخها مثل محمد وعمر عبد العزيز وعلي بدرخان وهاني لاشين الذي سيعرض المهرجان لأول مرة فيلما وثائقيا من إخراجه عن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

ومن المخرجين أيضا خيري بشارة وداود عبد السيد وشريف عرفة ومحمد ياسين وعلي إدريس وساندرا نشأت وغيرهم، لتكون فرصة أمام الشباب من الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على أفكار المخرجين الكبار أثناء دراستهم بالمعهد.

وستعقب العروض ندوات وماستر كلاس مع المخرجين من أصحاب هذه المشاريع.

يشار إلى أن عروض أفلام المهرجان تقام داخل دور عرض بوسط مدينة الغردقة والقرية الشبابية وقصر ثقافة الغردقة وفي عروض خاصة على شاطئ البحر.
 

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