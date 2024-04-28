وزير الرياضة يهنئ فريق الأهلي لكرة السلة لفوزه بالجولة الأخيرة بالدوري الأفريقي "BAL"

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد فوزه بالجولة الأخيرة من مجموعة النيل بالدوري الأفريقي بنتيجة 94-71.



وأعرب وزير الرياضة والذي تواجد بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة بصالة حسن مصطفي بأكتوبر، عن سعادته بتأهل الأهلي لكرة السلة والذي يعني بشكل مباشر تطوير الرياضة المصرية كما أن تأهل النادي الأهلي والوصول للنهائيات لبطولة BAL 4 هو إنجاز لكرة السلة المصرية .. مشيرا إلى أن شكل الرياضة المصرية اختلف في المنشآت الرياضية العملاقة .



وأكد وزير الرياضة أن هناك زخما من الانتصارات في الرياضة المصرية بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية .. مشيرا إلى أن أصبح لدينا العديد من المنشآت على الطراز العالمي والذي ساعد الاتحادات الدولية في اختيار مصر لتنظيم مختلف المسابقات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.



وكان فريق الأهلي لكرة السلة قد ضمن التأهل إلى ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة بعد تغلبه مساء أمس على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 87-76.