السكرتير العام المساعد ببني سويف: مشروع محور الفشن يخدم حركة الاستثمار بالمحافظة

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محور الفشن الحر على النيل.

وحضر الاجتماع محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن ، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، والمهندس محمد عشري مدير المشروع ، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومسؤولو الري والطرق والكباري وبعض التنفيذيين.

وناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي وسير الأعمال بالمشروع ، حيث تم عرض سريع وموجز عن مراحل التنفيذ التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية مقارنة بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمكونات وقطاعات المحور الشرقي والغربي وعلى المجرى المائي.

وأكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" باستمرار المتابعة لسير الأعمال، نظرا لأهمية المشروع باعتباره شرياناً للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل، تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع محور الفشن الحر على النيل يبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريباً ،(2حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه)،ويشمل 23 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربي

