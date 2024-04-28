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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تودع بطولة مدريد المفتوحة للتنس من الدور 32

ميار شريف
ميار شريف

ودعت بطلة التنس المصرية ميار شريف ، بطولة مدريد الإسبانية المفتوحة ذات 1000 نقطة، من الدور الثالث 32.

جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية المصنفة رقم 72 عالميا، أمام الكازاخية إلينا ريباكينا، المصنفة الرابعة عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 1-6 و4-6 في المباراة التي أقيمت اليوم واستغرقت ساعة ونصف الساعة.

وكانت ميار شريف قد تغلبت في الأدوار السابقة على الأوكرانية مارتا كوستياك، المصنفة رقم 21 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-6 بالدور الثاني 64، وعلى الأمريكية لاورين دايفيز المصنفة رقم 166 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و6-4 بالدور الأول 128.
وتقام البطولة خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 5 مايو المقبل .


وودعت ميار شريف البطولة العام الماضي من الدور الربع النهائي عقب خسارتها أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، المتوجة باللقب.

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