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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاضي: أطباء مصر ثروة لم تُستغل ونمتلك جميع مقومات النجاح

أبو بكر القاضي
أبو بكر القاضي

أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن مصر دولة لا تقل عن بلدان كثيرة استغلت قدرات أبنائها مثل الأردن وتركيا وغيرها من البلدن، لافتا إلى أن لدينا جميع مقومات النجاح، ونحتاج فقط للعمل جميعا في تناسق بهدف نجاح المنظومة الصحية، وألا نعمل في جزر منعزلة.

وقال القاضي، إن الأطباء المصريين متميزون بالخارج وتقام عليهم منظومات صحية ناجحة، متسائلا: "هل نستطيع جلب أموال من الخارج للاستثمار الطبي وتشغيل أطقم طبية مصرية؟، وهل تتحمل الدوله مصاريف الدراسات العليا مما يساعد علي التميز والتعليم الطبي المستمر؟".

وأكد أن نقابة الأطباء تتفاوض مع الجميع، وتتواصل مع كل مؤسسات الدولة، وهدفها مصالح أعضائها، مشددا على ضرورة خروج قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يحمي الطبيب والمريض، وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وزيادة رواتب الأطباء، وتسهيل تراخيص المنشآت الطبية  الخاصه، بالإضافة إلى فتح ملف السياحة العلاجية واستغلال قدرات الأطباء.

واعتبر أن تحقيق ما سبق ذكره، سيجعل مصر جاذبة للأطباء وليس بلدا طاردا لهم، لافتا إلى أن أطباء مصر ثروة لم تُستغل بعد، وأن على الحكومة الإهتمام بالصحة والتعليم لأنهما سر تقدم أي دولة.

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