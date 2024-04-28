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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى يوم التفوق العلمى للقوات المسلحة

هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتكريم الضباط المبعوثين المتميزين فى يوم التفوق العلمى للقوات المسلحة ، حيث قام اللواء أح أسامة محمد نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بتكريم  عدد من الضباط المبعوثين المتميزين الحاصلين على الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة خلال الدورات العلمية والبعثات الخارجية المخططة بالتعاون بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وذلك فى إطار نقل وتبادل الخبرات والتأهيل فى مختلف التخصصات .

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بنظم الإعداد والتأهيل للكوادر العلمية القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة وفقاً لأحدث علوم العصر الحديث وتكريم المتميزين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها لإعلاء راية الوطن وتعزيز مكانة أمتنا المصرية على كافة المستويات .

حضر الإحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.

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