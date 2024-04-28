خالد الغندور يطرح سؤالا على الجمهور قبل لقاء الزمالك ودريمز الغانى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وطرح خالد الغندور سؤالا لجماهير الزمالك عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "رأيكم : فرص نادي الزمالك في التأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية ؟"

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.