جامعة جنوب كاليفورنيا: ممتلكات الحرم الجامعي تعرضت للتخريب

أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا عن أن ممتلكات الحرم الجامعي تعرضت للتخريب 'من قبل أفراد يشكلون جزءًا من المجموعة التي واصلت التخييم بشكل غير قانوني في الحرم الجامعي لدينا'.

وقالت الجامعة إن تمثال تومي طروادة والنافورة في حديقة الخريجين تعرضا للتخريب، دون تقديم تفاصيل عن نوع الأضرار التي لحقت بهما.

كما لم يذكر مسؤولو الجامعة ما الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأن الجناة كانوا من بين المشاركين في مظاهرات المخيمات.

وأظهرت لقطات فيديو من قناة KABC التابعة لشبكة CNN، عبارة 'قل لا للإبادة الجماعية' مكتوبة على قاعدة تمثال تومي طروادة.

وقال جويل كوران، نائب الرئيس الأول للاتصالات، في بيان: “على الرغم من التحذيرات المتكررة، واصلت هذه المجموعة أيضًا تعطيل عمليات الحرم الجامعي ومضايقة الطلاب وغيرهم، في انتهاك للعديد من سياسات الجامعة”.

وقال كوران: 'بينما تدعم الجامعة حرية التعبير بشكل كامل، فإن أعمال التخريب والمضايقات هذه غير مقبولة على الإطلاق ولن يتم التسامح معها'.

وقالت كوران إن رئيسة الجامعة كارول فولت قامت بمحاولات للقاء الطلاب، 'لكنهم رفضوا هذه العروض'.

وقال: “نأمل في الحصول على رد أكثر منطقية يوم الأحد قبل أن نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات”. 'هذه المنطقة ضرورية للبدء في إعدادها في وقت مبكر من هذا الأسبوع.'

تذكر: نظم المتظاهرون في الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجًا على الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة، ودعوا في كثير من الحالات المدارس إلى سحب استثماراتها من المؤسسات الإسرائيلية والكيانات الأخرى التي يقولون إنها تستفيد من الحرب.

قال أستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا، الذي انتقد استجابة المدرسة للاحتجاجات، لشبكة CNN يوم السبت، إن قرار الجامعة بإلغاء خطاب التخرج الذي ألقاه طالب متفوق مسلم، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كان بمثابة حافز للمظاهرات في حرم لوس أنجلوس.