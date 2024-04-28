دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض"، وأثار الفيديو الكثير من التفاعل لذلك، وعلى الفور عقبت عليه وزارة الداخلية في بيان.

الطفل يوسف العائد من الموت

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة فيديو "الطفل يوسف العائد من الموت" و"تفاصيل احتجازه تحت الأرض"، وعن إجراءات الأمن التي اتخذتها الداخلية لكشف حقيقة الأمر.

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على نجله.