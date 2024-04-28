نانسي بيلوسي: لست محبة لنتنياهو ولم يكن قط وكيلا للسلام

أدلت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، بتصريحات لاذعة بشأن نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الصراع في غزة. وفي مقابلة مع برنامج الأحد على قناة بي بي سي، أعربت بيلوسي عن رفضها الشديد لقيادة نتنياهو، قائلة إنه "لم يكن بإمكانه أن يفعل أشياء أسوأ" خلال الحرب في غزة.

وانتقدت بيلوسي سجل نتنياهو، مؤكدة أنه لم يكن قط مدافعا عن السلام. وسلطت الضوء على الأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين في غزة، وخاصة على الأطفال الذين يواجهون المجاعة، ووصفته بأنه "لا يغتفر تقريبا". وأدانت بيلوسي ارتفاع عدد القتلى ووصفت تصرفات حماس في 7 أكتوبر بأنها "همجية".

قالت نانسي بيلوسي، في حديثها لبرنامج الأحد على قناة بي بي سي مع لورا كوينسبيرغ، إنها "ليست من أشد المعجبين" بنتنياهو وأنه "لم يكن قط وكيلاً للسلام".

ومع اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أعربت بيلوسي عن قلقها بشأن الطريقة التي تم بها التعامل مع الصراع، وأرجعت الكثير من الانتقادات إلى قيادة نتنياهو. وشددت على الإدانة واسعة النطاق للأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة وحالة عدم اليقين المحيطة بالوضع.

وتسلط تصريحات بيلوسي الضوء على شعور أوسع بعدم الرضا عن تعامل نتنياهو مع الصراع، على الصعيدين المحلي والدولي. ويضيف انتقادها إلى التدقيق المتزايد في تصرفات إسرائيل في غزة ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لجهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة والتخفيف من خسائرها الإنسانية.