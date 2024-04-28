الكونفدرالية الأفريقية.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني

أعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن وجود مفاجآت في تشكيل الزمالك اليوم أمام رديمز الغاني، في مباراة إياب الدور قبل النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي على موقع اكس:" مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية".

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.