الكونفدرالية.. فتحي سند يؤازر لاعبي الزمالك قبل مباراة الحسم أمام دريمز الغاني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره دريمز الغاني اليوم الأحد على استاد بابا يارا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك "كل الدعوات اليوم مع الفارس الأبيض #الكونفيدرالية_يا_زمالك 🏹"

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب "بابا يارا" في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.