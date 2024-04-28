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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشجعو دريمز الغاني يلتقطون صورا تذكارية مع شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

حرص عدد من المشجعين الغانيين على التواجد أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية "شيكابالا" قائد الأبيض قبل التحرك إلى ستاد بابا يارا، لمواجهة  دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وقام المشجعون بتحية "شيكابالا" والتقاط العديد من الصور التذكارية  مع اللاعب، وحمل المشجعون  لافتة كبيرة مكتوب عليها، أهلا بك يا شيكابالا في غانا، نحن نحبك".

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.

 

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