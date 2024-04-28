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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنة بمراكز الشباب

صدى البلد

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA خلال شهر أبريل الجاري، أنشطة مشروع المساحات الآمنه، والذي يتم تنفيذه  بمحافظات( الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان- الإسكندرية- القاهرة)، حيث يضم المشروع ١١ مساحة آمنة للسيدات والفتيات.

وتتنوع أنشطة المساحات الآمنة حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الاقتصادي - ادارة الحالة ).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوسع في إنشاء مساحات آمنة للوافدات تعمل على دمجهم في المجتمع المصري.
 

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