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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تتصدر قوائم حزبها في الانتخابات الأوروبية

ميلوني
ميلوني

طرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اسمها في الانتخابات الأوروبية، لتتصدر القوائم الخاصة بحزبها، وذلك في خطوة شائعة بين السياسيين الإيطاليين الذين يسعون إلى تعزيز نتائج الحزب في الانتخابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاحد، عن ميلوني، التي تتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2022، قولها إن الانتخابات "فرصة تاريخية"، وذلك خلال خطاب ألقته في بيسكارا بإيطاليا، حيث يجتمع حزبها اليميني المتطرف في أواخر الأسبوع الجاري.

وأضافت: "لقد قررت النزول إلى الميدان لقيادة قوائم الحزب في جميع الدوائر الانتخابية".

ويأتي قرار ميلوني في تناقض صارخ مع قرار زعيمة المعارضة، إيلي شلاين، التي اختارت - رغم ترشحها للانتخابات - عدم إدراج اسمها تحت رمز الحزب في بطاقة الاقتراع ، بعد خلاف بينها وبين كبار قادة الحزب الديمقراطي.

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