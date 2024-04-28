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رئيس التحرير
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ديني

الصاوي يستقبل الفريق الزائر لضمان الجودة والاعتماد بكلية اُصول الدين والدعوة بالمنوفية

صدى البلد

استقبل الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يرافقه الدكتور خالد نصر، عميد الكلية، فريق الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الزائر لكلية اُصول الدين والدعوة بالمنوفية برئاسة الاستاذة الدكتورة مديحة واصف، رئيس فريق الجودة والدكتور علاء رأفت، والدكتور علي سعد علي والدكتور مختار عطا الله.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر الشريف لتحقيق رؤية الجامعة خلال هذا العام لتصبح كليات الجامعة معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد وهذا ما أكد عليه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة خلال اجتماعه اليوم بفرق الجودة الزائرة لعدد من كليات الجامعة عبر خاصية (الفيديو كونفرانس ).

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الصاوي لفريق الجودة الزائر لكلية اُصول الدين والدعوة بالمنوفية، حرص الجامعة الشديد على تحقيق معايير الجودة لكافة كليات الجامعة، مضيفًا أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة في سبيل تحقيق هذا الأمر.

فيما قالت الدكتور مديحة واصف رئيس فريق الجودة الزائر للكلية إن تشريف فضيلة نائب رئيس الجامعة واهتمامه بزيارة فريق الجودة لكلية اُصول الدين يدل على مدى حرص الجامعة على تحقيق معاير الجودة في كافة كليات الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رفاعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل ابو زيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور فتحي حجازي مدير وحدة الجودة والدكتور أمير زيدان نائب رئيس وحدة الجودة وأحمد شلبي مدير الكلية.

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