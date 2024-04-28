المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، صور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.

وتفقد الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح حول فكرة عمل المركز.

ويعد هذا النوع من المراكز جوهر التحول الرقمي، وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز إليها الاقتصاد العالمي، حاليًا، وتضيف مراكز البيانات والحوسبة السحابية، آفاقًا جديدة لريادة الأعمال في جميع المجالات والصناعات، وتسهم في خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، من خلال قدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

تم تنفيذ المركز بكوادر مصرية من شركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة

وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة المهندس عمر الإمام شرحًا مفصلًا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات عالميًا والتدريب عليها. وقال "إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة".

وأشار إلى أن المركز يشتمل على مركزين فرعيين: الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثاني خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز. وأكد أن عمليات الإدارة في المركز تتم من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي.

ومن جانبه، قدم مدير المركز التبادلي للدولة المهندس عمر عبدالرحمن سيف شرحًا مفصلًا حول عمل المركز، أكد فيه أن مركز البيانات التبادلي يعمل بشكل تبادلي مع المركز الرئيسي لضمان استمرارية عمل المنظومات، ويقدم جميع خدمات الحوسبة السحابية داخل بيئة عمل مرنة تسمح بزيادة الموارد وفقًا للاحتياجات.

وأضاف أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 54 فدانًا، موضحًا أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصًا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.