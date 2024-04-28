امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. نصائح لطلاب الجامعات لـ تنظيم وقت المذاكرة

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، إنه بعد أيام تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويستعد طلاب الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وكثير من الطلاب لم يستعدوا نفسيا لها بالإضافة إلى ضرورة استعداد طلاب الثانوية العامة لامتحانات الثانوية العامة مبكرا.



ودعت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، جميع الطلاب، للاستعداد النفسي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، الذي يعتمد علي نظام التعليم بالشكل المباشر.



وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لـ “صدى البلد” أن الجامعات المصرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وقدمت أستاذ علم الاجتماع نصائح لتنظيم وقت المذاكرة، كالتالي :

_ عمل جدول للمذاكرة

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر

_مراجعة المناهج بشكل يومي

_تحديد وقت للمذاكرة

