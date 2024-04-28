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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. حمزة المثلوثى يحرز هدف التقدم لـ الزمالك بمرمى دريمز الغاني

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي

سجل التونسى حمزة المثلوثى هدف التقدم لفريق الزمالك فى شباك دريمز الغاني بالدقيقة 11 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد بابا يارا فى كوماسي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

كان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما  مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية 

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني على ملعب “بابا يارا” في تمام السابعة مساء اليوم الأحد.

 

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