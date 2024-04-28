التخفيض بلغ 25%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف عن مفاجأة في الأسعار

سيولة دولارية والأفراج عن مستلزمات الأنتاج

قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية يرجع لعدة أسباب رئيسية مثل تحرير سعر الصرف والأفراج الجمركي عن مستلزمات الأنتاج.

وأضاف أبو سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن الغرفة التجارية عقدت جلسة للاتفاق على الأسعار وبعض الشركات التي كانت حاضرة في الاتفاق بالفعل كانت مخفضة في أسعار الاجهزة المنزلية بداية من الأسبوع الحالي.

وأوضح أن المحافظة على الانخفاض في الأسعار يتطلب أن يكون هناك دائما سيولة دولارية وفتح الاعتمادات بطريقة أسرع والإفراج عن مستلزمات الانتاج بطريقة أسرع.

وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية أسعار ممتازة جدا، وحدث نزول في الأسعار يقدر بـ 10% من سعر المصنع وهناك شركات خفضت 15% وهناك شركات خفضت 25% لبعض المنتجات.

https://www.youtube.com/watch?v=s8McL9JaBRY