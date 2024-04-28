ناقد رياضي للأهلي: «ماتقللش من دريمز الغاني ومركزك متأخر زيه في الدوري»

نجح فريق الزمالك، في تسجيل هدفي التقدم في شباك دريمز، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على “فيس بوك”: “عمال يقلل من فريق دريمز ويقولك المركز الـ14 في الدوري الغاني، مع إن دريمز بطل الكأس يعني، وفريق محترم أهو، وصل نصف نهائي كونفدرالية، ومع إن برضو الأهلي في المركز الـ11 في الدوري المصري، وماقولناش حاجة أهو ووصل نهائي إفريقيا”.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.