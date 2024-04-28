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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسما إبراهيم تقدم حفل إيمي جالا بطائرة هليكوبتر.. بالصور

صدى البلد

 


قدمت الإعلامية أسما إبراهيم منذ قليل حفل مهرجان إيمي جالا الذي أقيم في مدينه دبي ، وظهرت أسما خلال تقديمها للحفل بطربقة مختلفة في بدايه الحفل وهي تنزل من طائرة هليكوبتر لتقدم من خلالها حفل الافتتاح.

وقدمت أسما ضيوف الحفل والمهرجان علي الريد كاربت ، مهرجان "إيمي غالا" في دورته الرابعة يحتفي بِمبدعي عالم الأزياء والموضة والجمال.. وانطلق يوم أمس السبت 27 أبريل ويستمر اليوم الأحد 28 أبريل في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي.

ويكرم المهرجان نخبة من المصممين والمشاهير والمؤثرين في هذا المجال، إلى جانب تكريم كبار العلامات التجارية الفاخرة من المنطقة والعالم. 

وتضمنت فعاليات المهرجان يوم أمس جلسة نقاشية حصرية تجمع المكرمين لمناقشة مساهماتهم وإنجازاتهم.

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