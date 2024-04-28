قبل فوات الأوان.. سيناتور جمهوري يحث أمريكا على التوصل لاتفاق بين السعودية وإسرائيل

كثف السيناتور الجمهوري الشهير ليندسي جراهام الضغوط على البيت الأبيض، وحث المسؤولين على تسريع الجهود للتوسط في اتفاق تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا مع دانا باش من شبكة سي إن إن في برنامج "حالة الاتحاد"، أكد جراهام على خطورة الوضع، مؤكدا أن "الوقت ينفد منا".

وشدد جراهام على التأثير التحويلي المحتمل لمثل هذا الاتفاق، مؤكدا أنه يمكن أن ينهي الصراع العربي الإسرائيلي بشكل فعال، ويعزل إيران، ويقدم الأمل للفلسطينيين بينما يعزز أمن إسرائيل. ومعربًا عن استعداده لدعم الإدارة في تحقيق هذا الهدف، سلط جراهام الضوء على مناقشاته مع الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان بشأن هذه المسألة.

وشدد السيناتور على ضرورة معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتسهيل الاعتراف السعودي بإسرائيل، وهو جانب حاسم من الصفقة المقترحة. وأكد جراهام أنه بدون مثل هذا الاتفاق، سيكون التقدم في حل القضية الفلسطينية بعيد المنال.

وفيما يتعلق بالدور المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب في المفاوضات، أقر جراهام بمكالمة هاتفية قصيرة بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه مع الأمير الشهر الماضي. وبينما لم تكن محادثات التطبيع موضوعًا للنقاش خلال المكالمة، أكد جراهام أن اهتمام ترامب الأساسي هو إنهاء العنف وتعزيز السلام.

وبالنظر إلى المستقبل، حث جراهام البيت الأبيض على اغتنام الفرصة وحشد الدعم من الحزبين للمعاهدة، مشيرًا إلى أن ترامب سيحصل على الائتمان المستحق إذا تم تنفيذ الصفقة على أساس الأساس الذي وضعته اتفاقيات أبراهام لعام 2020.