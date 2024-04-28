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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يناشد مجلس الوزراء تشديد الرقابة على تنفيذ القرارات الصادرة منه

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

قال حزب المصريين الأحرار إنه في ضوء المتابعة الميدانية للحزب برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، تم رصد انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن منها جزء من دار السلام والمرج أثناء صلوات قداس أحد الشعانين .

وأضاف الحزب في بيان صحفي، أن تكرار انقطاع التيار وتخفيف الاحمال يتنافى مع تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، التي أكدت وقف تخفيف الأحمال في الكنائس خلال الأعياد؛  لذا يطالب الحزب بتشديد الرقابة على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وناشد حزب المصريين الأحرار  ضرورة وقف انقطاع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الحالي الذي يشهد احتفالات عيد القيامة وتقام فيه صلوات على مدار الساعة وصولاً إلى شم النسيم.

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