باللهجة الخليجية.. تفاصيل ألبوم أصالة الجديد

كشفت الصفحة الرسمية لروتانا من خلال الحساب الرسمي على موقع إنستجرام، عن بدء الفنانة أصالة لتحضيرات أحدث ألبوماتها الغنائية والذى سيقدم باللهجة الخليجية وسيحتوي على أغنيتين عراقيتين.

وعلقت صفحة روتانا: " في ظل التوهج الذي تعيشه “أيقونة الشرق” أصالة علمنا حصريا إنها بدأت بتسجيل أغاني البومها الخليجي القادم من انتاج مجموعة روتانا للموسيقى، ويتضمن الألبوم تعاونيات جديدة مع الملحنين ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس وعزوف وآخرين.

أحدث أعمال أصالة نصري

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 27 أبريل في قصر الإمارات بمدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع.

وظهرت أصالة نصري بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانا طويلا باللون البينك والشيفون الأزرق، وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (فوق، حضرة الموقف، إلى متى، صندوق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.