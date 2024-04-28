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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر: نؤيد تدريس فنون البرمجة في الإعدادية والثانوية العامة

عبير أحمد
عبير أحمد

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بإفتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم، والذي يعد أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) في مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية.

 

كما أشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور إلى بإلتزام وزارة التربية والتعليم بالسياسة العامة للدولة التي تتجه نحو الاهتمام بتطور التكنولوجيا و الاتصالات  ، مؤكدة ان مناهج نظام التعليم الجديد التي تطبق على المرحلة الإبتدائية، يوجد بينها منهج مخصوص ل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ICT، يهدف لمساعدة الطلاب على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب بشكل جيد. 

وطالبت  مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور بتوفير مناهج أخرى تدرس لطلاب المدارس فنون البرمجة وعلوم البيانات للمرحلتي الإعدادية والثانوية تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي


كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور طلاب المدارس بالاهتمام بتعليم ابناءهم فنون البرمجة وعلوم البيانات بإعتبارها لغة العصر، مشددةً على أن هذه العلوم أصبحت أساسية في العصر الرقمي الحالي،  حيث تساعد الابناء على تطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل مستقبلية في مجالات مختلفة ومتنوعة تتدخل فيها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.


وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، انه يمكن تشجيع الابناء على اكتشاف فنون البرمجة وعلوم البيانات من خلال توفير الفرص لهم للتعلم والتجربة، سواء عن طريق الدورات عبر الإنترنت

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور على ضرورة ترك حرية الإختيار لطلاب الثانوية العامة في تحديد مصيرهم في الحياة الجامعية بحيث يلتحقوا بالكليات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم بعيدا عن اجبارهم على ما يسمى كليات القمة، مشيرةً إلى أنه آن الآوان  للاتجاه لكليات البرمجيات وعلوم البيانات، لفتح أبواب المستقبل أمامهم وخلق فرص عمل مثمرة في عالم يتطور سريعا.


وكان قد أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن طبيعة عمل المركز والخدمات الحكومية المقدمة.


و نصح الرئيس بضرورة الإهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، لافتا إلى أن دخل الفرد الذي يحظى بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألف لـ 100 ألف دولار شهريا

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