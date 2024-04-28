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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ورشة عمل عن أهمية الأمن السيبراني تنظمها القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

صدى البلد

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركات Ecotel وPaloalto وMCS، تحت عنوان "أهمية الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الإلكترونية"، بهدف تعزيز وعي موظفي الشركة حول التهديدات السيبرانية وأفضل السبل للتعامل معها.

وألقى المهندس ممدوح رسلان، كلمة حول أهمية حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الأمن السيبراني ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو عنصر أساسي لبناء الثقة في العمليات التكنولوجية وضمان سلامة البيانات الحساسة.

وقال المهندس ممدوح رسلان في كلمته: "إن الأمن السيبراني يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وحماية معلومات عملائنا وشركائنا، وتتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم لتهديدات إلكترونية متزايدة، مما يفرض علينا تبني أفضل الممارسات والالتزام بمعايير الأمان لحماية الأنظمة والبنية التحتية لدينا.

وحضر ورشة العمل الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية وسوهاج والغربية وبنى سويف، وبمشاركة ادارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات التابعة.

وقام المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة متابعة الشركات بإدارة تكنولوجيا المعلومات، بتقديم عرض لأهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعزيز الأمن السيبراني.

وأشار المهندس شوقي إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين سياساتها وتقنياتها لمواجهة التحديات السيبرانية، وتبني الحلول التي تضمن حماية المعلومات واستقرار العمليات.

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