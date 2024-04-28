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أخبار البلد

خبير تربوي: 7 أسباب تكشف أهمية تعلم مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي

أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، على أهمية ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توجيه الطلاب لدراسة ما يتعلق بالرقمنة  وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور عاصم حجازي  : لا شك في أن المستقبل يرتبط ارتباطا كبيرا بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي .

وكشف الدكتور عاصم ججازي عن 7 أسباب تكشف أهمية  تعلُّم مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، تمثلت في :

  • ارتباط مجالات العمل المستقبلية بهذا الجانب وبالتالي فإن الإقبال على دراسة هذه التخصصات يزيد من دافعية الطالب ويجعل لتعلمه معنى وقيمة حيث إنه يتعلم ليعمل في النهاية في نفس المجال الذي يقوم بدراسته.

 

  • يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتمثلة في الأعداد الكبيرة من طلاب الجامعات واستثمار هذه الطاقات في تحقيق أهداف التنمية.

 

  • يسهم في القضاء على الكثير من المشكلات النفسية والتربوية التي يعاني منها المجتمع نتيجة البطالة أو امتلاك مهارات غير مطلوبة في سوق العمل

 

  • يعمل على تنشيط كل من منظومة التعليم ومنظومة العمل وتحقيق التوازن المطلوب لنمو وتطور المجتمع.

 

  • يساعد في القضاء على كثير من المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي مثل كليات القمة والدروس الخصوصية والغش.

 

  • يفتح أفاقا جديدة للاستثمار والمنافسة على المستوى العالمي في قطاع مهم وحيوي وهو قطاع التكنولوجيا.

 

  • يتيح الفرصة للطلاب الاتجاه نحو الابتكار والإبداع والبعد عن القوالب الجاهزة والنمطية في الدراسة والعمل.

 

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات هامة له صباح اليوم على أهمية تعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل ، قائلا: “ لو في 2000 طالب طبقا للمعايير المحددة مستعدين يتعلموا ويدخلوا المجالات دي أنا مستعد وهنعلمهم ” .

و نصح الرئيس بضرورة الإهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، لافتا إلى أن دخل الفرد الذي حظي بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألف لـ 100 ألف دولار شهريا

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية، واستمع إلى شرح الخدمات و التطبيقات التي تتضمنها مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هدفنا الاستفادة من قدرات الإنسان لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أنه حققنا قدرا كبيرا من التقدم في الرقمنة، لكنه مازال غير كاف.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، أن مصر تعتبر نقطة ومحورًا رئيسيًا لنقل البيانات في العالم، مؤكدًا أنه من الضرورة تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كمنطقة رئيسية لنقل البيانات في العالم.

 

وتابع الرئيس، أنه كان لابد أن نجهز بنية تحتية رقمية قوية، من أجل إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، والتي تمت بتكلفة وصلت مليارات الدولارات.

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خبير تربوي: 7 أسباب تكشف أهمية تعلم مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي


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