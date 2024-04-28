تعليق مثير من إبراهيم فايق على صعود الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي إبراهيم فايق على فوز الزمالك امام دريمز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :"قوس وسهم وفارس أبيض راجع يحلق في سما إفريقيا.. الزمالك وعلى طريقة الفن والهندسة يعود لنهائي الكونفيدرالية وفي الذاكرة جروس.. وفي القلب ❤️ جمهور ماشي مشوار المحبة بشيك مفتوح لحامله مكتوب فيه (أنا اللي بشجعه علشان يكسب مش بشجعه علشان بيكسب) 🔥

‏مبروووك ياااا زمالك.. فاضل على الحلو تكه.. وع البطولة سيكا وفي قولا آخر شيكا

أحرز مصطفي شلبي الهدف الثالث للزمالك في مرمى دريمز الغاني لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف للابيضفي المباراة المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد بابا يارا فى كوماسي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.