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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الوزراء: عملية تنمية شاملة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في سيناء

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزاء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن من أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الأهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

وأوضح متحدث باسم الوزارء أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء.

الوزراء

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