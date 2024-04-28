أيمن عبد الحميد يوضح فرص نمو النشاط العقاري في الساحل الشمالي

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري(الأولي)، إن راس الحكمج هي نقلة حضارية للساحل الشمالي "الناس دي مش جاية تبني كمبوند ، الناس دي جاية تبني مدينة حضارية"، مضيفا أن من مخططهم أستهداف 8 مليون سائح سنويا "أحنا بنتكلم في تلتين اللي بييجو مصر باكملها"، وهذا معناه سيتم رفع عدد السياح المقبلين علي مصر بسبب هذا المشروع.



وأضاف الحمصاني، خلال برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، أن هذا المشروع نقلة حضارية للمنطقة بالكامل العائد سيكون علي المنطقة بالكامل، مضيفا أننا كنا مفتقدين في الساحل الشمالي الخدمات العقارية وادارة المنشئات السياحية والسكنية.

وأوضح ان هذا سيكون عامل لجذب السياحة في هذه المنطقة في الفترة القادمة "وأعتقد أن هذا سيعطي خدمات لبعض الجهات اللي بره كمان منطقة رأس الحكمة يعني ممكن ميقتصرش الخدمات دي دأخل رأس الحكمة" ولذلك تنمو المنطقة بشكل مختلف.