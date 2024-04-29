أخبار التوك شو.. الحكومة: عملية تنمية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في سيناء.. موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

متحدث الوزراء: عملية تنمية شاملة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في سيناء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزاء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.





فتاة تستغيث: حمايا بيتكلم معايا في خصوصيات أوضة النوم بيني وبين جوزي

استعرض برنامج تفاصيل مأساة فتاة تدعى “أسماء”، وتبلغ 22 عاما زوجها طلقها بعدما أنجبت له ولدا.



وزير الاتصالات: قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على جودة البيانات ونقائها من خلال إنشاء مراكز للبيانات، حيث يتم السماح للجهة المقدمة للخدمة؛ بإنشاء البيانات والتعديل عليها وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر.





مصدر رفيع المستوى: زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن مصدر رفيع المستوى، عن زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة اعتبارا من الأسبوع القادم.





ينقلنا لمرحلة متقدمة.. أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية بمثابة «عقل مصر»

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





البيت الأبيض: إسرائيل أعلنت عدم دخول رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

أكد البيت الأبيض، أن "إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية، حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا".





65 ألف وظيفة.. وزير الاتصالات يعلن مفاجأة سارة للشباب.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه يتم تدريب الشباب على العمل الحر وتحقيق منافسة كبيرة.



القبض على مرشحة للرئاسية الأمريكية بسبب احتجاجات طلاب الجامعات الداعمة لفلسطين

أعلنت وسائل إعلام أمريكية القبض على المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين ضمن 100 تم اعتقالهم بسبب احتجاجات طلاب جامعة واشنطن المؤيدة للفلسطينيين.



أحمد موسى: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية انطلاقة مصر إلى المستقبل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يعد انطلاقة مصر إلى المستقبل.



التخفيض بلغ 25%.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف عن مفاجأة في الأسعار

قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية يرجع لعدة أسباب رئيسية مثل تحرير سعر الصرف والأفراج الجمركي عن مستلزمات الأنتاج.

