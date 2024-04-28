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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملك أحمد زاهر تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل محارب

صدى البلد

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن كواليس نجاح دورها في مسلسل "محارب"، الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة أنها تخوفت من دورها كونه جديد عليها من خلال شخصية فتاة شريرة لكن هذه المرة تشجعت وشعرت بأنها تريد أن تثبت نفسها بقوة.


وتابعت ملك أحمد زاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"المؤلف محمد سيد بشير هو من رشحني للدور وكلمني وقالي أنا عارف أن الدور صغير لكن عارف أنك هتقدميه حلو.. واللي بيفرق معايا هو أهمية الدور نفسه مش حجمه ومهم في إيه وهتستفاد بإيه من خلاله".

 

وأشارت ملك، إلى أنها تعاونت مع والدها الفنان أحمد زاهر سابقا في عدة أعمال ولكنها تتعامل معه كفنان خلال تصوير العمل وليس بصفته والدها.

 

وأختتمت ملك أحمد زاهر، إلى أنها لاقت عدة صعوبات قبل تجسيدها شخصية راندا في مسلسل محارب، أن الشخصية شريرة كونها تريد أن تصدق نفسها حتى تقدم الدور بكل براعة لأن الشخصية شريرة ولكنها تخيلت أنها في مستوى اقل منها بكثير ووجدت أنها حققت ما تريده سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة.


جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

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