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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائي الكونفيدرالية

اشرف صبحي
اشرف صبحي

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال اتصال هاتفي مع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، نادي الزمالك وجماهيره بالوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على فريق دريمز الغانى بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي أقيم علي ملعب بابا يارا الرياضي بكوماسي، بعد التعادل السلبي ذهاباً، ليصبح مجموع المباراتين 3 - 0 لصالح نادي الزمالك.

كما قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك عقب انتهاء المباراة، معرباً عن تقديره للأداء والإنجاز الذي حققه فريق نادي الزمالك، مشيداً بالروح القتالية التي ظهرت في أداء اللاعبين، مؤكداً أن هذا التأهل يعكس التفوق والمستوى الممتاز لنادي الزمالك، ويعزز مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في القارة الإفريقية، ويؤكد علي الريادة المصرية في كرة القدم علي المستوي الإفريقي بعد تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الماضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استاد القاهرة الدولى جاهز لأول مرة لاستقبال مباراتي العودة لنهائيات أكبر بطولتين لمنافسات الأندية الأفريقية لكرة القدم وهى  نهائي دوري أبطال افريقيا ونهائي الكونفدرالية، مشيداً بأداء وننائج قطبي الكرة المصرية وتأثير ذلك على المنتخبات المصرية الوطنية والأولمبية خلال منافساتهما الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك افتتح مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد، ثم على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف، ثم ألغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة. 

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