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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: كان هيغمى عليا لما مازيمبي سجلوا الهدف الأول في الأهلي

زاهي حواس
زاهي حواس

علق الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، على فوز النادي الأهلي على مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهله للنهائي.

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وقال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "أجمل مباراة عملها كولر وكان عامل تشكيلة على أعلى مستوى وكان سعيد بالعفو عن أحمد عبد القادر لأنه لعيب كبير".

 

وأشار: "الحكم كان ضد الأهلي والمفترض يطرد أحد لاعبي مازيمبي بعدما تعدى على علي معلول في وجهه".

 

واسترسل: "كان هيغمى عليا لما مازيمبي سجلوا الهدف الأول لكن الحمدلله طلع تسلل"، متابعا: "اللاعبين كانوا رجالة في الملعب وقدموا مباراة مهمة".
 

زاهي حواس

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