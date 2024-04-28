تعرف على الفريق المنافس للزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عدم إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري للمرة الثانية.

وكتب شوبير، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: "للمرة الثانية، لن تقام مباراة العودة بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، وبالتالي سيتم احتساب النتيجه 3-0 لنهضة بركان، وصعوده إلى المباراة النهائية؛ لملاقاة الزمالك".

وأشارت تقارير صحفية، اليوم، إلى اتخاذ فريق اتحاد العاصمة الجزائري، قرارًا جديدًا، بشأن مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

جاء هذا القرار بعد رفض قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي اعتبرت الفريق الجزائري خاسرًا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وأوضحت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن اتحاد العاصمة يرون قرارات "كاف" ظالمة، حيث بررت لجنة المسابقات بالكاف قرارها برفض استجابة الفريق الجزائري لطلب تقديم قمصان لاعبي نهضة بركان المعتمدة من "كاف".

وبحسب الصحيفة، فإن اتحاد العاصمة سيسافر إلى المغرب مباشرةً، ولكنه لن يشارك في المباراة العودة، وسينسحب في حال ارتداء نهضة بركان لقميص يحمل الخريطة الوهمية.