ولي العهد السعودي وأمير الكويت يستعرضان أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه في الرياض اليوم الأحد، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، أن ولي العهد السعودي وأمير دولة الكويت استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما تبادل الطرفان السعودي والكويتي "الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وتأتي تلك الزيارة لترأس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي والذي سيعقد في مدينة الرياض، بحسب وزارة الإعلام الكويتية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد، اليوم، استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية.

وغادر الرياض مساء اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

