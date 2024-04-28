رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: هدوء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الثانوي

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي بجميع المناطق ‏الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث أدى طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادتي الفقه ‏والتاريخ، فيما أدى طلاب معاهد القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.‏

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن لجان الامتحانات شهدت هدوءًا واستقرارًا ‏في مختلف المعاهد الأزهرية، وذلك وفق الضوابط التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات التحضيرية التي عُقدت مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، والقائمين على اللجان خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المواد التي امتحن فيها الطلاب اليوم، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الامتحانات أي شكاوى سواء من الطلاب أو القائمين على اللجان.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن هناك تعليمات مشددة للطلاب والمراقبين بضرورة ‏الحضور المبكر قبل مواعيد بدء الامتحانات، وعدم حيازة آية أجهزة محمول أو سماعات بلوتوث أثناء انعقاد ‏اللجنة حتى وإن كانت مغلقة، والتأكيد على انتظام جلوس الطلاب داخل اللجان حسب أرقام جلوسهم قبيل توزيع أوراق ‏الإجابة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أداء الامتحان، فضلا عن المتابعة الدقيقة لمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة عقب انتهاء الامتحان.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري الثانوي اليوم الأحد 28 أبريل وتستمر ‏حتى الخميس 9 مايو.

ويبلغ عدد طلاب النقل في المرحلة الثانوية (294717) طالبًا وطالبة، ويبلغ عدد ‏طلاب مرحلة القراءات (9065) طالبًا وطالبة.‏