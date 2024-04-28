نهضة بركان يتأهل لنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة.

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بنفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.



وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.