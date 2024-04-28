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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الزمالك| شوبير: موسم استثنائي لطائرة الأهلي بالعلامة الكاملة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

توج النادي الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة على حساب نظيره الزمالك بثلاثة أشواط مقابل واحد في المباراة التي جمعتهما في المواجهة النهائية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "موسم استثنائي للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بالعلامة الكاملة. 🌟🦅
بطولة إفريقيا ✅
الدوري المصري ✅
كأس مصر ✅
كأس السوبر ✅"

يذكر أن الأهلي حقق بطولة الدوري العام للكرة الطائرة هذا الموسم على حساب الزمالك، ليجمع المارد بين الثنائية المحلية.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3 /0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية بالهند.

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